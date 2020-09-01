Hidayet Türkoğlu'ndan Ergin Ataman'a eleştiri

01 Eylül 2020

Sinan Erdem Spor Salonu'nda basın toplantısı düzenleyen Başkan Türkoğlu, Ergin Ataman'ın her fırsatta federasyonun aldığı kararları eleştirdiğini aktardı.

Ataman'ın para cezası alacağı için Avrupa Ligi'ni eleştirmekten korktuğunu savunan Hidayet Türkoğlu, "Bazen hayranlıkla izlediğimizi ve şaşırdığımızı söylemek istiyoruz. Bu arkadaş geçen gün bizi eleştirirken istemeden de olsa övdüğünü fark ettik. Öve öve bitiremediği ama eleştirmekten korktuğu Avrupa Ligi... Çünkü para cezası alacağı için. Sadece Türk basketbolunu eleştiren bu değerli kulübümüzün çalışanı geçen gün bir açıklama yaptı. Almış olduğumuz karardan sonra THY Avrupa Ligi'ne emsal teşkil ettiğini söyledi. Aslında bizim ne kadar güçlü bir federasyon olduğumuzu söylemiş oldu. Avrupa Ligi 10 gün sonra bizimle aynı kararı aldı ama bu çalışanımız onlarla ilgili yorum yapmadı. Buradan o arkadaşa söylemek isterim. Bizi Avrupa Ligi'nde tek Türk antrenör olarak temsil ettiği için paradan korkmasın. Alacağı her cezayı Türkiye Basketbol Federasyonu ödeyecektir." diye görüş belirtti.

"Seyircili bir süreç başlatmak isteriz"

Türkoğlu, yeni sezonda maçların belli kapasitede seyircili oynanabileceği bir süreç başlatmak istediklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak tedbirlerin maçların seyircili oynanabilmesi adına çok önemli olduğunu belirten Hidayet Türkoğlu, "7 Ağustos'ta Basketbola Dönüş Protokolü'nü yayımladık. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 11 Mayıs'ta ligleri mevcut haliyle tescil etmiştik. ING Basketbol Süper Ligi'ni aldığımız sıkı tedbirlerle 26 Eylül'de başlatmayı planlıyoruz. İki senaryomuz var. Bu süreçte iyi çalıştık. Önümüzdeki günlerde Ankara'ya bir seyahatimiz olacak. Yeni sezonun nasıl olacağını, yüzde 25-30 kapasitede seyircili oynanıp oynanmayacağını görüşeceğiz. Sağlık Bakanı, Gençlik ve Spor Bakanı ile yapacağımız görüşmeleri kulüplerle ve kamuoyuyla paylaşacağız. Kulüplerle oturup konuşacağız. Önceliğimiz sağlık olacak. Yeni sezonda az kapasite de olsa basketbolseverleri salonlara davet edeceğimiz bir süreç başlatmak isteriz." ifadelerini kullandı.

"Hayatını basketboldan kazanan bir insanım"

Genel kurulda aday olup olmayacağına ilişkin bir soruya yanıt veren TBF Başkanı Türkoğlu, "Ben hayatını basketboldan kazanan bir insanım. Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlığı benim fahri görevim. Bu görevi 2 dönem için üstlenmiştik. Dört yıldır görevdeyiz. Türk basketbolu için iyi şeyler yapmaya çalıştık. Ülke olarak zor süreçlerden geçtik ancak çok şükür sağlam şekilde ayakta duran bir ekibiz. Basketbol Gelişim Merkezi'ni açmadan buradan ayrılmak istemiyorum. Cumhurbaşkanı Danışmanlığı görevim de devam ediyor. İki görevi de layıkıyla yaptığımızı düşünüyoruz. Bu tesisin kapısını açmadan bırakmayı düşünmüyoruz." dedi.

En kısa sürede Basketbol Gelişim Merkezi'nin temelini atmak istediklerini vurgulayan Türkoğlu, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sponsorlarımıza ne kadar teşekkür etsek az. Türkiye Basketbol Federasyonu, bütçesinin yüzde 80'ini sponsorlar sayesinde ayakta tutan bir federasyon. İnşallah bu böyle devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu gibi bağımsızlığı hak eden bir federasyon olduğumuzu dile getirmek istiyoruz. Bağımsızlığı hak ettiğimizi düşünüyoruz. Bu süreci de başarabilirsek daha büyük işler yapabileceğimizi bilmenizi istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.