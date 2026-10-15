Hoffenheim-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ikinci haftasında Almanya temsilcisi Hoffenheim'a konuk olacak. Karşılaşma öncesinde iki takımın ilk 11'leri açıklandı.
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UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, lig aşamasının ikinci haftasında Hoffenheim ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Almanya'da oynanacak mücadele öncesinde iki takımın sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
ilk 11'ler
Hoffenheim: Baumann, Coufal, Ozan, Machida, Bernardo, Kramaric, Burger, Avdulllahu, Daghim, Asllani, Hlozek.
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Outtara, Ndidi, Olaitan, Orkun, İlhan, Trossard, Oh.
Kaynak: HABER MERKEZİ