Hollanda: 5 - Türkiye: 0 (Maç devam ediyor)

Hollanda'da oynanan G Grubu maçında Türkiye, karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 yenik tamamladı.

Milli Takım'da Çağlar Söyüncü 44. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Amsterdam Arena stadında taraftarlardan sık sık 'Şenol Güneş istifa' sesleri yükseldi.

Hollanda mücadelenin daha ilk dakikasında öne geçti. Savunmada Orkun'un kaptırdığı top, sağ kanatta Berghuis'in önünde kaldı. Berghius, penaltı noktası üzerindeki Klaassen'e yerden pasını gönderdi. Klaassen, Depay ile yaptığı verkaç sonunda topu bir kez daha önünde buldu, yakın mesafeden köşeye gönderdiği meşin yuvarlak yan direğe de çarpıp ağlara gitti: 1-0.

16. dakikada Hollanda farkı ikiye çıkardı. Klaassen ile verkaç yapan Depay, ceza sahamızda topla buluştu, bekletmeden vuruşunu yaptı, Uğurcan'ın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

36. dakikada Hollanda, Çağlar ile Klaassen arasında yaşanan mücadelenin ardından penaltı kazandı. 38. dakikada penaltı atışını kullanan Depay meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 3-0.

Müsabakanın ilk yarısı Hollanda'nın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.