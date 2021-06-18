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Hollanda-Avusturya: 2-0

Hollanda, Avusturya'yı 2-0'la geçerek ilk 16'ya yükselmeyi garantiledi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası C Grubu'nda Hollanda ile Avusturya karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Hollanda 2-0 kazanarak ilk 16'ya yükselmeyi garantiledi.

Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 11'de Memphis Depay (penaltı) ve 67'de Denzel Dumfries kaydetti.

Denzel Dumfries, Ruud van Nistelrooy’un ardından Hollanda Milli Takımı formasıyla çıktığı ilk iki Avrupa Şampiyonası maçında da gol atan ikinci oyuncu oldu. 

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futbol EURO 2020