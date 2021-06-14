Hollanda Ukrayna'yı 85'te devirdi: 3-2
EURO 2020'nin C Grubu ilk maçında nefes kesen bir mücadele sonunda kazanan taraf Hollanda oldu. 2-0 geriye düşen Ukrayna 2-2'ye getirdiği rakibi karşınında son anda sahneye çıkan Dumfries, Hollanda'ya altın değerinde bir galibiyet getirdi.
Turnuvanın ev sahiplerinden Hollanda, başkent Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena oynanan C Grubu ilk maçında, Ukrayna ile karşılaştı.
Ukrayna kalecisi Bushchan, 52. dakikada sağ kanattan gelişen Hollanda atağında Dumfries'in yerden yaptığı sert ortayı ceza yayına doğru çeldi. Arkadan gelen Wijnaldum, bekletmeden çektiği şutla durumu 1-0'a getirdi.
58. dakikada Dumfries'in sürüklediği Hollanda atağında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı top, Weghorst'un önünde kaldı. Weghorst yakın mesafeden yaptığı vuruşla Hollanda'nın 2-0 öne geçmesini sağladı.
Yarmolenko, 75. dakikada ceza sahasının dışından çektiği şutla kaleci Stekelenburg'u avladı. Ukrayna bu golle farkı bire indirdi.
79. dakikada skor 2-2 oldu. Ukrayna'nın kazandığı serbest vuruşta Malinovskiy'nin ceza sahasına yaptığı ortaya doğru zamanlamayla yükselen Yaremchuk, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi.
Hollanda, Dumfries'in 85. dakikadaki golüyle maçı 3-2 kazandı. Dumfries, Ake'nin sol kanattan ortaladığı topu kafa vuruşuyla ağlarla buluşturdu.
Grupta diğer maçta, Avusturya, Kuzey Makedonya'yı 3-1 yenmişti. Bu sonuçla Avusturya grupta birinci, Hollanda ise ikinci sırada yer aldı.