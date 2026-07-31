Hradec Kralove - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK Avrupa Ligi maçı ne zaman?
Beşiktaş, Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı 2 maçta da yenerek UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turuna yükseldi. Rakip bu sefer Çekya ekibi Hradec Kralove… Mücadelenin ayrıntıları öğrenilmeye çalışılıyor ve "Hradec Kralove - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu gündemde...
Beşiktaş dün akşam Midtjylland'ı 2-0'la geçti ve Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükseldi. Kara Kartal, Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Hradec Kralove ile karılaşacak. İlk maç deplasmanda oynanacak. Peki, Hradec Kralove - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş Avrupa Ligi maçı ne zaman?
Hradec Kralove - Beşiktaş maçı 6 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Mücadelenin saati henüz bilinmezken S Sport Plus'tan canlı yayınlanması bekleniyor.
Siyah-beyazlılar rövanş karşılaşmasına ise 13 Ağustos Perşembe günü çıkacak.