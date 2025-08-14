HT Spor şifresi mi, ücretli mi? HT Spor uydu frekans bilgileri... Kaçıncı kanalda, uyduda var mı?
Beşiktaş bu akşam İrlanda ekibi St. Patrick's'i konuk ediyor. Mücadele HT Spor'dan canlı yayınlanacak. Şimdi futbolseverler HT Spor ile ilgili bilgilere ulaşmak istiyor. İşte "HT Spor şifresi mi, ücretli mi" sorusunun yanıtı...
UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Beşiktaş, ilk maçta 4-1 mağlup ettiği St. Patrick's'i sahasında ağırlıyor. Saat 21.00'de başlayacak müsabakayı HT Spor naklen yayınlayacak. HT Spor'un uydu frekans bilgileri araştırılırken "HT Spor şifresi mi, ücretli mi" sorusu peş peşe geliyor.
HT Spor şifreli mi?
Can Holding bünyesinde yer alan HT Spor birçok platformda şifresiz ekrana gelen bir spor kanaldır.
HT Spor uydu bilgileri...
42° Doğu Uydusu, Batı Beam
Frekans: 11837 Vertical (Dikey)
Sembol Oranı: 30000
HT Spor kaçıncı kanalda?
Digitürk: Kanal 75
D-Smart: Kanal 79
Tivibu: Kanal 87
Kablo TV: Kanal 227
Turkcell TV+: Kanal 73
Radyo Frekansı: İstanbul 105.4