Hull City play-off final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hull City'nin rakibi kim?

İngiltere Premier Lig'e çıkacak son takım kim olacak? Hull City, Millwall'ı eleyerek adını finale yazdırdı. Artık Hull City'nin önünde tek bir maç kaldı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu köklü kulübün final mücadelesi milyonlar tarafından takip edilecek. Bugün sıkça "Hull City play-off final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu geliyor.

Hull City play-off final maçı ne zaman?

Adını finale yazdıran Hull City son maçını 23 Mayıs Cumartesi günü oynayacak. Henüz saat belli olmazken mücadelenin TV8'den canlı yayınlanması bekleniyor.

Hull City'nin rakibi ise Southampton-Middlesbrough eşleşmesinin galibi olacak.