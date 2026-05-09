Hull City Premier Lig'e çıktı mı? Millwall - Hull City rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hull City, Premier Lig'e çıkmak için yıllardır mücadele veriyor. Hull City bu sezon bir üst lige çıkmaya çok yakın... Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu takım ilk olarak Millwall'ı geçmek zorunda... Şimdi yoğun şekilde "Millwall - Hull City rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu geliyor.

Millwall - Hull City play-off 2. maçı 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 22.00'de başlayacak. Mücadele TV8'den canlı yayınlanacak.

Hull City bu turu geçtiği takdirde Middlesbrough - Southampton mücadelesinin kazanını ile karşılaşacak.