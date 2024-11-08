Icardi'den sakatlık açıklaması: Daha iyi geri döneceğim!
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı konuk ettikleri maçta yaşadığı sakatlık sonrası sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilmesine ilişkin açıklamada bulundu.
AA
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Sosyal medya hesabından paylaşımda sakatlığıyla ilgili açıklmada bulunan Arjantinli oyuncu, "Bu sabah testlerden sonra en kötü haber doğrulandı" dedi.
Sahalardan bir kaç ay uzak kalacağını kaydeden Icardi, "Daha çok çalışıp daha iyi geri döneceğim. Takım arkadaşlarıma ve tüm Galatasaray ailesine başarılarla dolu bir sezon diliyorum. Benimle ilgilenen ve yakınımda olan herkese teşekkür ediyorum. Herkese bir öpücük, yakında geri döneceğim." ifadelerini kullandı.