Icardi'nin sağlık durumuyla ilgili kötü haber!
Mauro Icardi, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile oynanan maçta sakatlanmıştı. Galatasaray, sporcunun sağlık durumuna dair yaptığı açıklamada, sporcunun çapraz bağlarının koptuğunu açıkladı. Yıldız oyuncunun uzun süre sahalardan uzak kalması bekleniyor.
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Galatasaray'dan Mauro Icardi'nin sağlık durumuna dair yapılan açıklamada:
''UEFA Avrupa Ligi’nin dördüncü haftasındaki Tottenham karşılaşmasında sakatlanan futbolcumuz Mauro Icardi’nin yapılan MR tetkiklerinde sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilmiştir. Ameliyatı planlanan oyuncumuzun ameliyat öncesi rehabilitasyonuna başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Yıldız oyuncunun uzun süre sahalardan uzak kalması bekleniyor.