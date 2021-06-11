İkinci yarı: Türkiye 0-3 İtalya

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A grubu ilk maçında, A Milli Takım ile İtalya milli takımı Roma şehrindeki Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Turnuvanın açılış maçı olması nedeniyle karşılaşma öncesinde seremoni düzenlendi.

Hollandalı hakem Danny Makkelie yönettiği, yardımcılıklarını ise Hessel Steegstra ve Jan de Vries yaptığı karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

Önemli anlar

18. dakikada gelişen İtalya atağında, Immobile ile verkaç yapan Insigne, ceza sahası içinde topla buluştu. Bu oyuncunun ayak içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

22. dakikada İtalya tehlikeli geldi. Insigne'nin sağ kanattan kullandığı kornerde Chiellini ceza sahasında kafayı vururken, Uğurcan müthiş uzandı ve meşin yuvarlağı kornere çeldi.

43. dakikada İtalya'nın gelişen atağında Immobile ceza sahasında önünde bulduğu topa dönerek vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı.

Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

53. dakikada İtalya, Merih Demiral'ın kendi kalesine attığı golle maçta öne 1-0 geçti. Ceza alanında topla buluşan Domenico Berardi'nin sağ çaprazdan içeri gönderdiği pasında, topu uzaklaştırmak isteyen Merih Demiral'a çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

66. dakikada ceza alanında topla buluşan Leonardo Spinazzola'nın sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta Uğurcan Çakır topu çeldi ancak dönen topu Ciro Immobile ağlara gönderdi ve skoru 2-0 yaptı.

79. dakikada Immobile'nin pasında topla buluşan Insigne skoru 3-0'a getirdi.

İlk 11'ler

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz

İtalya: Donnarumma, Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Jorginho, Locatelli, Barella, Berardi, Insigne, Immobile