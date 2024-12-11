İLK 11'LER BELLİ OLDU! Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu konuk ediyor. Sarı lacivertliler, gruptan çıkma şansını sürdürmek için bu maçı kazanmak zorunda. 7 oyuncusundan yoksun sahaya çıkacak Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu. Peki, maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm ayrıntılar…
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında, gruptan çıkabilmek için büyük bir öneme sahip Athletic Bilbao karşılaşmasına çıkacak. Sarı lacivertliler, 11 Aralık Çarşamba günü saat 18:30'da Ülker Stadyumu'nda İspanyol temsilcisini ağırlayacak.
Fenerbahçe'nin durumu ve hedefi
Gruptan çıkma mücadelesi veren Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde 5 hafta sonunda topladığı 8 puanla 15. sırada bulunuyor. Bu kritik karşılaşma, Fenerbahçe'nin Avrupa arenasında ilk 8’e kalabilme şansı için belirleyici olacak. Sarı lacivertliler, bu maçı kazanarak üst tura çıkma yolunda büyük bir adım atmayı hedefliyor.
Eksikler ve ceza durumları
Fenerbahçe, Athletic Bilbao'yu konuk edeceği maça eksik oyuncularla çıkacak. Sakatlıkları devam eden Jayden Oosterwolde ve Mert Hakan, yanı sıra sarı kart cezalısı Fred bu mücadelede forma giyemeyecek. UEFA listesinde yer almayan Filip Kostic, Oğuz Aydın, Bartuğ Elmaz ve Levent Mercan da bu karşılaşmada görev alamayacak.
Athletic Club maçı ilk 11'imiz belli oldu. #FBvATH | @Ulker | #MaçVarsaÜlkerVar pic.twitter.com/BqBp0lc7VD— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 11, 2024
Fenerbahçe'nin ilk 11’i
Fenerbahçe’nin Athletic Bilbao karşısında sahaya süreceği ilk 11 şu şekilde:
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samet, Djiku, Mert, İsmail, Amrabat, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, En Nesyri
Athletic Bilbao'nun ilk 11’i
İspanyol ekibi Athletic Bilbao ise mücadeleye şu şekilde çıkacak:
Athletic Bilbao: Agirrezabala, Gorosabel, Alvarez, Paredes, Berchiche, Jaureguizar, Galarreta, Inaki, Sancet, Nico Williams, Guruzeta
Maç saati ve yayın bilgileri
Fenerbahçe ve Athletic Bilbao arasındaki kritik karşılaşma, 11 Aralık Çarşamba günü saat 18:30'da başlayacak. Maç TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.
Fenerbahçe, bu maçı kazanarak gruptan çıkma şansını sonuna kadar zorlamak istiyor. Tüm gözler, bu önemli karşılaşmada olacak.