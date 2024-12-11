İLK 11'LER BELLİ OLDU! Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında, gruptan çıkabilmek için büyük bir öneme sahip Athletic Bilbao karşılaşmasına çıkacak. Sarı lacivertliler, 11 Aralık Çarşamba günü saat 18:30'da Ülker Stadyumu'nda İspanyol temsilcisini ağırlayacak.

Fenerbahçe'nin durumu ve hedefi

Gruptan çıkma mücadelesi veren Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde 5 hafta sonunda topladığı 8 puanla 15. sırada bulunuyor. Bu kritik karşılaşma, Fenerbahçe'nin Avrupa arenasında ilk 8’e kalabilme şansı için belirleyici olacak. Sarı lacivertliler, bu maçı kazanarak üst tura çıkma yolunda büyük bir adım atmayı hedefliyor.

Eksikler ve ceza durumları

Fenerbahçe, Athletic Bilbao'yu konuk edeceği maça eksik oyuncularla çıkacak. Sakatlıkları devam eden Jayden Oosterwolde ve Mert Hakan, yanı sıra sarı kart cezalısı Fred bu mücadelede forma giyemeyecek. UEFA listesinde yer almayan Filip Kostic, Oğuz Aydın, Bartuğ Elmaz ve Levent Mercan da bu karşılaşmada görev alamayacak.

Fenerbahçe'nin ilk 11’i

Fenerbahçe’nin Athletic Bilbao karşısında sahaya süreceği ilk 11 şu şekilde:

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samet, Djiku, Mert, İsmail, Amrabat, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, En Nesyri

Athletic Bilbao'nun ilk 11’i

İspanyol ekibi Athletic Bilbao ise mücadeleye şu şekilde çıkacak:

Athletic Bilbao: Agirrezabala, Gorosabel, Alvarez, Paredes, Berchiche, Jaureguizar, Galarreta, Inaki, Sancet, Nico Williams, Guruzeta

Maç saati ve yayın bilgileri

Fenerbahçe ve Athletic Bilbao arasındaki kritik karşılaşma, 11 Aralık Çarşamba günü saat 18:30'da başlayacak. Maç TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Fenerbahçe, bu maçı kazanarak gruptan çıkma şansını sonuna kadar zorlamak istiyor. Tüm gözler, bu önemli karşılaşmada olacak.