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İlk yarının lideri Başakşehir

Süper Lig’in 17. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir’e 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Başakşehir ligin ilk yarısını lider olarak tamamladı.

İlk yarının lideri Başakşehir
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Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa ile Medipol Başakşehir Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda karşılaştı. 

Medipol Başakşehir, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek, 2017-2018 sezonunun ilk yarısını lider tamamladı. 

Bu sezon 11. galibiyetini alarak puanını 36'ya yükselten turuncu-lacivertliler, Fenerbahçe'nin 3, bir maçı eksik Galatasaray'ın da 4 puan önünde liderliğe yükseldi. 

Kaynak: AA

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