İlk yarının lideri Başakşehir
Süper Lig’in 17. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir’e 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Başakşehir ligin ilk yarısını lider olarak tamamladı.
Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa ile Medipol Başakşehir Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda karşılaştı.
Medipol Başakşehir, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek, 2017-2018 sezonunun ilk yarısını lider tamamladı.
Bu sezon 11. galibiyetini alarak puanını 36'ya yükselten turuncu-lacivertliler, Fenerbahçe'nin 3, bir maçı eksik Galatasaray'ın da 4 puan önünde liderliğe yükseldi.
Kaynak: AA