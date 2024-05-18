İmzalar atıldı, Süper Lig 'doktor'una kavuştu: Alex De Souza, 2 yıllığına Antalyaspor'da

Adı Beşiktaş ile anılan teknik direktör Sergen Yalçın ile yolları ayıran Bitexen Antalyaspor, Fenerbahçe efsanesi namı diğer 'doktor' Alex De Souza ile anlaştı. Antalyaspor Kulübü Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Alkan Evren, Alex De Souza ile teknik direktörlük için 2 yıllık anlaşma yapıldığını duyurdu.

Yardımcılığını Mehmet Aurelio dahil 3 Brezilyalı isim yapacak

Kulüpte gelecek yıl için birçok teknik direktörün gündeme geldiğini ifade eden Evren, "Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Alex De Souza ile görüşmelerimiz olumlu sonuçlandı. Alex ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Yardımcılıklarını Mehmet Aurelio ve 2 Brezilyalı teknik adam yapacak. Kaleci antrenörlüğünü ise Mehmet Arslan üstlenecek. Kendisiyle ligin bitiminin ardından Antalya'da imza töreni düzenleyeceğiz." diye konuştu.

"Türkiye'deki bütün taraftarların saygı duyduğu bir isim"

Alkan Evren, eski teknik direktörleri Nuri Şahin gibi Alex'in de başarılı olacağına inandıklarını belirterek, "Alex, Türkiye'deki bütün taraftarların karakteriyle, duruşuyla saygı duyduğu bir isim. Örnek bir aile babası. Antalyaspor'a da bu özellikleriyle çok yakışacak bir isim." ifadelerini kullandı.

Antalyaspor cephesi duyurudan dakikalar önce taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım yapmış, gönderide; Brezilya bayrağı, steteskop ve kum saati emojilerine yer vermişti.