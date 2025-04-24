İngiliz kulübü Leicester City'nin efsane golcüsü Jamie Vardy takımdan ayrılıyor

İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City’nin tarihine adını altın harflerle yazdıran Jamie Vardy, sezon sonunda kulüpten ayrılıyor. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 13 sezondur takımın formasını giyen 38 yaşındaki golcünün veda kararı duyuruldu.

Vardy, Leicester formasıyla çıktığı 498 resmi karşılaşmada 198 gol atarak kulübün en golcü isimlerinden biri oldu. Kulüp başkanı Aiyawatt Srivaddhanaprabha, açıklamasında Vardy’nin sadece bir futbolcu değil, aynı zamanda kulüp için simgesel bir karakter olduğunu belirtti. Srivaddhanaprabha, "Jamie eşsiz bir oyuncu. O sadece özel bir futbolcu değil, aynı zamanda çok özel bir insan. Leicester City ile bağlantısı olan herkesin kalbinde yeri var ve benim de en derin saygı ve sevgime sahiptir" ifadelerini kullandı.

Jamie Vardy, 2015-16 sezonunda Leicester City'nin Premier League şampiyonu olmasında başrol oynamıştı. O sezon, takımın 131 yıllık tarihinde ilk ve tek kez Premier Lig kupasını kaldırmasıyla adını dünya futboluna duyurdu. Vardy ayrıca, 2020-2021 sezonunda kazanılan İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) zaferinde de takımın önemli parçalarından biri olmuştu.

Ancak son yıllarda Leicester City eski günlerinden uzak bir grafik çizdi. Geçtiğimiz pazar günü Liverpool karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyetin ardından Premier Lig’den düşmesi kesinleşen takım, yeni bir döneme hazırlanırken, Jamie Vardy’nin vedası da bu değişimin sembolü oldu.

Futbolseverlerin hafızasında mücadeleci tarzı, bitiriciliği ve sahaya yansıttığı tutkuyla yer edinen Vardy'nin kariyerinin bundan sonraki aşamasında hangi adımları atacağı ise merak konusu.