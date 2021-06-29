İngiltere, Almanya'yı 2-0 yendi
EURO 2020 son 16 turunda İngiltere, Almanya'yı 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan maçın 75. dakikasında İngiltere ilk golünü buldu. Luke Shaw'un yerden kale alanına gönderdiği topu, dokunarak ağlara yollayan Raheem Sterling, takımını 1-0 öne geçirdi. Sterling, EURO 2020'deki üçüncü golüne imza attı.
86. dakikada İngiltere farkı ikiye çıkardı. Jack Grealish'in sol taraftan ceza alanına girerek ortaladığı topu kafayla filelere gönderen Harry Kane, durumu 2-0 yaptı.
Karşılaşmayı 2-0 kazanan İngiltere, çeyrek finale kaldı.
İngilizler, çeyrek finalde İsveç-Ukrayna eşleşmesinin galibiyle İtalya'nın başkenti Roma'da 3 Temmuz Cumartesi günü TSİ 22.00'de karşılaşacak.