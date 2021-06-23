İngiltere, Çekya ve Hırvatistan son 16'ya kaldı

Turnuvada son 16 turuna kalmayı önceden garantileyen iki takımdan İngiltere, başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda Çekya ile karşılaştı.

Maçı baştan sona kontrolü altında tutan İngiltere, 12. dakikada Raheem Sterling'in attığı golle mücadeleyi 1-0 kazandı. Sterling'in 2. dakikada yakaladığı gol pozisyonunda ise top, direkten döndü.

Bu sonuçla İngiltere, grup lideri olarak 7 puanla, Çekya ise 4 puanla en iyi grup üçüncüleri arasına girerek son 16 turuna kaldı.

Hırvatistan grup ikincisi olarak üst tura kaldı

Grubun diğer mücadelesinde EURO 2020'nin ev sahiplerinden İskoçya, Glasgow kentindeki Hampden Park'ta Hırvatistan ile karşı karşıya geldi.

Hırvatistan, 17. dakikada Nikola Vlasic'in golüyle 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. İskoçya, 42. dakikada Callum McGregor'un ağları sarsmasıyla karşılaşmayı 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci devrede daha atak bir oyun sergileyen Hırvatistan, 62. dakikada yıldız oyuncusu Luka Modric, 77. dakikada ise Ivan Perisic'in fileleri havalandırmasıyla 3-1 öne geçti ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla turnuvada Çekya'dan daha çok gol atarak D Grubu'nu 4 puanla ikinci sırada tamamlayan Hırvatistan, son 16 turu vizesi aldı.

Süper Lig temsilcisi Beşiktaş'ta görev alan Domagoj Vida, Hırvatistan formasıyla 90 dakika boyunca sahada kaldı.