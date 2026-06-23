2026 Dünya Kupası'nda futbol tutkunları maçlara resmen doyuyor. Bugün iki karşılaşma daha oynanacak. Bunlarda biri de İngiltere ile Gana arasında... Futbolseverler maçı kaçırmak istemezken "İngiltere Gana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu sıkça geliyor.

İngiltere Gana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere - Gana maçı 23 Haziran 2026 Salı günü TSİ 23:00'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler...

İngiltere: Pickford, James, Konsa, Stones, O'Reilly, Anderson, Rice, Saka, Bellingam, Gordon, Kane.

Gana: Asare, Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah, Yirenkyi, Owusu, Fatawu, Sulemana, Semenyo, Jordan Ayew.