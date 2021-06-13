İngiltere Hırvatları tek golle geçti: 1-0

16. Avrupa Futbol Şampiyonasında turnuvanın ev sahiplerinden İngiltere, Wembley Stadı'ndaki maçta 2018 FIFA Dünya Kupası finalisti Hırvatistan ile karşı karşıya geldi.

İngiltere 6. dakikada gole yaklaştı ancak Foden'ın şutu direkten döndü.

57. dakikada Phillips'in ara pasıyla penaltı noktasında topla buluşan Sterling, İngiltere'nin öne geçmesini sağladı.

Hırvatistan son 20 dakikada kurduğu baskıdan sonuç alamayınca maç, İngiltere'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan önce İngiliz taraftarlar, Wembley Stadyumu'na COVID-19 kısıtlamaları nedeniyle sınırlı şekilde giriş yaptı. Yüzde 25 kapasiteyle taraftar kabul eden Wembley Stadyumu'na 22 bin 500 taraftar aşı belgesini veya negatif test sonucunu göstererek giriş yaptı.