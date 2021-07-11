İngiltere-İtalya: 1-1 (Uzatmalar oynanıyor)

Wembley Stadı'nda 60 binin üzerinde taraftarın tribünlerden takip ettiği final maçında, turnuvada ikinci kupasını hedefleyen İtalya ile İngiltere karşılaştı.

Wembley'de Avrupa'nın en büyüğünü belirleyecek karşılaşmanın ilk yarısı İngiltere'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşmaya hızlı başlayan İngiltere, ilk tehlikeli atağında golü buldu. İngiltere'nin golünü Luke Shaw, ikinci dakikada attı.

Sağ kanattan Kieran Trippier'in ceza sahasına yaptığı uzun ortayı iyi takip eden Luke Shaw, kale önü sol çaprazdan düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Luke Shaw Avrupa finallerindeki en erken golü attı

Milli formayla ağları ilk kez sarsan Shaw, 1 dakika 56 saniye ile şampiyona finallerindeki en erken gole imza atarak tarihe geçti.

35. dakikada orta sahada topla buluşan İtalyan oyuncu Federico Chiesa'nın üst üste attığı çalımların ardından ceza yayı bölgesinden yerden sert şutunda, top az farkla yandan auta gitti.

İtalya, ilk yarıda topa daha fazla oynayan taraf (yüzde 62) olmasına rağmen aradığı gol pozisyonlarını bulamadı ve İngiltere ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Stat: Wembley

Hakemler: Björn Kuipers, Sander van Roekel, Erwin Zeinstra (Hollanda)

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson, Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa, Insigne, Immobile

İngiltere: Pickford, Trippier, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Phillips, Rice, Mount, Sterling, Kane

Gol: Dk. 2 Shaw (İngiltere)