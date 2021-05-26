Inter, teknik direktör Conte ile yollarını ayırdı

Mavi-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Inter, teknik direktör Antonio Conte ile sözleşmenin karşılıklı feshi konusunda bir anlaşmaya vardığını duyurur. Bütün kulüp adına Antonio'ya ortaya koyduğu ve 19. lig şampiyonluğunun kazanılmasıyla sonuçlanan olağanüstü çalışma için teşekkür eder. Antonio Conte, her zaman kulübümüzün tarihinde kalacak." ifadeleri kullanıldı.

Inter'ın teknik direktörü ile yollarını ayırması, geçen hafta sonu lig şampiyonluğunu kutlayan Inter taraftarlarında soğuk duş etkisi yarattı.



Mavi-siyahlı taraftarlar, Inter'in Çinli başkanı Steven Zhang'a sosyal medyadan tepki gösterirken, kulüp binası yakınlarında "Conte, teknik ekip ve oyunculara dokunulamaz" yazılı pankart açtı.

İtalyan gazetelerinde kulübün yüksek maaş yükünü ve transfer bütçesinde kısıntıya gitmeyi düşündüğü ve bu konuda özellikle transfer bütçesinin genişlemesini isteyen Conte ile anlaşamadığı belirtiliyordu. Corriere dello Sport, 51 yaşındaki teknik adamın Inter'den 7 milyon avro tazminat alacağını yazdı.