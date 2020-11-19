Intercity İstanbul Park'a Grade 1 lisansı

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, "FIA, pistimizin en iyi pistlere verilen Grade 1 lisansını 3 yıllığına onayladı." açıklaması yaptı.

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'i geçen pazar Intercity İstanbul Park'ta gerçekleştirilmiş, Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, sezonun 14. yarışını ilk sırada bitirmişti. Bu şampiyonlukla birlikte Hamilton, Alman Michael Schumacher'in 7 kezle "Formula 1'de en fazla şampiyonluk yaşayan pilot" rekorunu İstanbul'da egale etti.