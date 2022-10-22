İpek Öz İspanya'da çiftlerde şampiyon oldu
Milli tenisçi İpek Öz İspanya'da çiftlerde şampiyon olurken teklerde ikincilik elde etti.
AA
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Milli tenisçi İpek Öz, İspanya'da düzenlenen W25 Internacionales De Andalucia Femeninos De Tenis Copa Nadia turnuvasında çiftlerde şampiyonluğa ulaştı.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyonda, İpek Öz-Nika Radisic çifti, Maryna Kolb-Nadiya Kolb çiftini 7-5, 7-6 yenerek şampiyon oldu.
İpek Öz, tekler final müsabakasında ise Raluca Georgiana Serban'a 6-3, 6-0 kaybederek ikincilik elde etti.