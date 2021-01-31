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İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Fenerbahçe Kulübü, Medipol Başakşehir'den milli futbolcu İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ailemize hoş geldin İrfan Can Kahveci." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımdaki videoda ise Türk kahvesi görüntüleri yer aldı.

Medipol Başakşehir'den İrfan Can'a veda

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'ye transfer olan milli futbolcu İrfan Can Kahveci'ye veda etti.

Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, milli futbolcunun görüntülerine yer verildi. İrfan Can Kahveci'nin etiketlendiği paylaşımda, "Teşekkürler." ifadesi yer aldı.

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