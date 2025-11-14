Irkçı pankarta UEFA'dan ceza: Fenerbahçe maçında açılmıştı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin lig aşaması 4. haftasında Çekya temsilcisi Viktoria Plzen ile karşılaşmıştı. Doosan Arena’da gerçekleşen mücadele 0-0 sona ermiş ve iki ekip de sahadan birer puanla ayrılmıştı.

Irkçı pankarta UEFA'dan ceza

Karşılaşma öncesinde Viktoria Plzen tribünlerinde, "Türklerle savaş olmalı" yazılı bir pankart açılmıştı.

Para ve tribün kapatma cezası verildi

UEFA, bu pankart nedeniyle Plzen taraftarlarının ırkçı ya da ayrımcı eylemlerde bulunduğu gerekçesiyle kulübe 15 bin euro para cezası uygulanmasına ve bir sonraki iç saha UEFA karşılaşmasında tribünlerin bir bölümünün kapatılmasına hükmetti.

Bununla birlikte UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Fenerbahçe’ye de Plzen maçında yaşanan saha ve tribün olayları sebebiyle toplam 78 bin 500 euro para cezası verdi.