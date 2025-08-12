İş birliği resmileşti: Köfteci Yusuf, Bursaspor'un yeni sponsoru oldu

Gıda ve restoran sektöründe hizmet veren Köfteci Yusuf, bu yıl bu yıl 2. Lig'e yükselen Bursaspor'la sponsorluk anlaşması imzaladı.

Anlaşma kapsamında, BursaRay Karaman İstasyonu’nun ismi 2 yıl süreyle “Karaman Köfteci Yusuf İstasyonu” olarak değiştirilecek.

Bursaspor, 200-2010 sezonunda Türkiye Süper Ligi tarihinde şampiyonluk yaşayan dört büyükler dışındaki tek takım olarak adından söz ettirmişti.

Bursaspor'dan anlaşmaya dair açıklama

Bursaspor, anlaşmaya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Kulübümüz ile Köfteci Yusuf arasında önemli bir iş birliğine imza atıldı. Anlaşma kapsamında, BursaRay Karaman İstasyonu’nun ismi 2 yıl süreyle 'Karaman Köfteci Yusuf İstasyonu' olarak değiştirilecek. Katkılarından dolayı Köfteci Yusuf ailesine teşekkürlerimizi iletiyoruz."

Kulübümüz ile Köfteci Yusuf arasında önemli bir iş birliğine imza atıldı. Anlaşma kapsamında, BursaRay Karaman İstasyonu’nun ismi 2 yıl süreyle “Karaman Köfteci Yusuf İstasyonu” olarak değiştirilecek.



Katkılarından dolayı Köfteci Yusuf ailesine teşekkürlerimizi iletiyoruz. pic.twitter.com/XKwtmXXxzu — Bursaspor (@BursasporSk) August 11, 2025

Bursaspor taraftarından Köfteci Yusuf'a destek

Geçtiğimiz yıl, Köfteci Yusuf'un ürünlerinde domuz eti çıktığı yönündeki iddialar kamuoyunda geniş yankı bulmuştu. Firma ise iddiaları yalanlamıştı. Öte yandan bazı Bursaspor taraftarları, bir karşılaşma öncesi Köfteci Yusuf'ta yemek yiyerek, desteklerini göstermişlerdi.