İspanya Arda Güler'in maaşını konuşuyor

Barcelona’nın genç futbolcusu Fermin Lopez ile karşılaştırılan milli yıldız Arda Güler’in maaşı, İspanya’da tartışma konusu oldu. İki oyuncu arasındaki yıllık gelir farkı üzerinden Real Madrid ve Barcelona’nın ücret politikaları mercek altına alındı.

Xabi Alonso döneminin ardından Real Madrid’de daha fazla sorumluluk üstlenen ve başarılı bir sezon geçiren Arda Güler, bu kez sahadaki performansıyla değil, kazancıyla gündeme geldi. İspanyol basını, milli futbolcuyu Barcelona altyapısından yetişen Fermin Lopez ile maaşlar üzerinden kıyasladı.

"Henüz kendini kanıtlama sürecinde"

El Plural’de yer alan haberde, Arda Güler’in yıllık brüt maaşının 5,2 milyon euro olduğu belirtildi. Haberde bu rakam için, "Henüz kendini kanıtlama sürecinde olan bir oyuncu için oldukça yüksek rakamlar" değerlendirmesi yapıldı.

Barcelona forması giyen Fermin Lopez’in ise brüt maaşının 4 milyon euro seviyesinde olduğu aktarıldı. İki futbolcu arasındaki gelir farkının, Barcelona’nın daha dengeli maaş politikası uygulamasından kaynaklandığına dikkat çekildi.