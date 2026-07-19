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İspanya-Arjantin finalinin ilk 11'leri belli oldu

Futbolseverlerin merakla beklediği 2026 FIFA Dünya Kupası finali öncesi hakem ve takım kadroları belli oldu. İspanya ile Arjantin, kupa için sahaya çıkacak.

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İspanya-Arjantin finalinin ilk 11'leri belli oldu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya ile Arjantin arasında oynanacak final maçının hakem ve takım kadroları şu şekilde:

Stat: New Jersey

Hakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic (Slovenya)

İspanya: Unai Simon, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabian Ruiz, Yamal, Olmo, Baena, Oyarzabal

Arjantin: Emiliano Martinez, Montiel, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico, De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister, Nico Gonzalez, Julian Alvarez, Messi

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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