İspanya bir anlık ölümlülüğü tattı! İspanya-Türkiye maçı Avrupa basınında

FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde dün akşam oynanan ve 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan İspanya-Türkiye karşılaşması, hem İspanyol hem de İtalyan spor medyasının manşetlerine taşındı. Maçın ardından İspanyol basını elde edilen rekorlara odaklanırken, İtalya'dan milli kalecimiz Altay Bayındır'a büyük övgü geldi.

İspanyol basınında çifte rekor vurgusu

İspanya'nın önde gelen spor gazetesi Marca, manşetini "Rekorla Dünya Kupası'na" atarak İspanya'nın eleme maçlarında yenilmezlik serisini sürdürdüğünü vurguladı. Haberde, İspanyol Milli Takımı'nın eleme maçlarında üst üste 13. kez mağlubiyet yüzü görmeden Dünya Kupası biletini aldığı belirtildi. Ayrıca, resmi karşılaşmalarda 31 maçtır kaybetmeyen İspanya'nın bu alanda İtalya'nın rekorunu egale ettiği hatırlatıldı.

Marca, maçın kırılma anlarını şu ifadelerle okurlarına aktardı:

"İlk gol Türkiye'yi canlandırdı ve İspanya'yı altüst etti. İspanya ikinci yarının başında bir darbe daha aldı. Türkiye, Oyarzabal eşitliği sağlayana kadar üstünlüğünü sürdürdü."

Gazete, Türkiye'nin attığı gollerle İspanya'nın eleme grubunu gol yemeden tamamlama hedefinin suya düştüğüne dikkat çekti: "İlk beş maçta kalesini gole kapatan İspanya'nın serisini Deniz Gül bozdu. Ama İspanya için ceza sadece ilk golle sınırlı kalmadı. İkinci yarının hemen başında Salih Özcan'ın sağ ayağıyla gönderdiği füze skoru tersine çevirdi. Türklerin kutlaması büyüktü."

AS: Gösterişsiz Mutluluk

Bir diğer önemli spor gazetesi AS ise haberi "Gösterişsiz Mutluluk" başlığıyla duyurarak, beraberliğin yarattığı hayal kırıklığına rağmen elde edilen başarının gölgelenmemesi gerektiğini belirtti. Gazete, 2026 Dünya Kupası için İspanya'nın en güçlü adaylardan biri olduğu yorumunu yaptı ve teknik direktör De la Fuente'nin elinde ABD, Meksika ve Kanada'da başarılı işler yapabilecek bir kadro bulunduğunu savundu.

AS, maçın kritik anlarında Altay Bayındır'ın performansına dikkat çekerek şunları yazdı:

"Olmo, 29 ve 31. dakikalarda iki kez gole yaklaştı ama kaleci Altay Bayıdır, 'Buradan geçemezsin' dedi. Deniz Gül'ün attığı gol, İspanya'nın Dünya Kupası kaderini etkilemiyordu ama 'elemelerde gol yememe hikayesini' çöpe attı. Kimsenin beklemediği ikinci gol, bugünü oynayıp yarına bakmamak gerektiğini hatırlatan tokat oldu. Ama işler kötüye giderken Oyarzabal kurtarıcı oldu."

"İspanya bir anlık ölümlülüğü tattı"

İspanyol El Pais gazetesi ise, "İspanya bir anlık ölümlülüğü tattı" başlığıyla, İspanya'nın eleme grubunda ilk kez gol yediğini ve kısa süreliğine de olsa geriye düştüğünü vurguladı. Gazetede "İspanya, eleme grubunda ilk kez gol yedi ve kısa bir süreliğine geriye düştü. Türkiye, ilk maçta gösterdiği performanstan çok daha fazlasını sergiledi" ifadelerine yer verildi.

İtalyanlardan Altay Bayındır'a tam not

İtalya'nın saygın spor gazetesi La Gazzetta dello Sport, karşılaşmayı "Türkiye, İspanya'yı durdurdu" başlığıyla okurlarına duyururken, Milli Takım kalecisi Altay Bayındır'ın üstün performansına övgüler yağdırdı.

Gazete, Manchester United kalecisi olan Altay'ın maç boyunca sergilediği başarılı kurtarışları detaylandırırken "Dani Olmo ilk golden sonra Manchester United kalecisi Bayındır'a takıldı. Türk kaleci iki mükemmel şutu, ardından Fabian Ruiz'in vuruşunu harika şekilde çıkardı" ifadelerini kullandı.