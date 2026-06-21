İspanya Suudi Arabistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Dünya Kupası şöleni devam ediyor. Bugün İspanya ile Suudi Arabistan karşı karşıya gelecek. İlk maçından beraberlikle ayrılıp sürpriz bir sonuç elde eden İspanya bu maçı kazanmak istiyor. Peki, İspanya Suudi Arabistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla sürerken futbolseverlerin gözü bugünkü İspanya Suudi Arabistan karşılaşmasında... Milyonlar maç saatini beklerken art arda gelen soru "İspanya Suudi Arabistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" oluyor.
İspanya Suudi Arabistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İspanya - Suudi Arabistan maçı, Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak. Karşılaşma, ABD'nin Georgia eyaletindeki Mercedes-Benz Stadyumu'nda (Atlanta Stadı) gerçekleşecek. Futbolseverler karşılaşmayı şifresiz olarak TRT 1 ekranlarından izleyebilecek.
Muhtemel 11'ler...
İspanya: Simon, Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Ruiz, Rodri, Pedri, Torres, Oyarzabal, Williams
Suudi Arabistan: Al Owais, Al-Harbi, Al Tambakti, Al Amri, Abdulhamid, Al Dawsari, Alkhaibari, Kanno, Al Shamat, Aljuwayr, Al Brikan