İspanya, Türkiye maçına Lamine Yamal olmadan çıkacak

İspanya Milli Takımı'nın 18 yaşındaki yıldız futbolcusu Lamine Yamal, sakatlığı nedeniyle 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Türkiye ve Gürcistan'a karşı oynanacak maçlarda kadrodan çıkarıldı.

İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu (RFEF) tarafından yapılan açıklamada, "Lamine Yamal, Gürcistan ve Türkiye'ye karşı oynayacağı maçlarda kadrodan çıkarıldı" ifadesine yer verildi.

Doktoru 7-10 gün istirahat tavsiyesi verdi

Federasyondan yapılan açıklamada ayrıca, "RFEF Sağlık Hizmetleri, milli takımla resmi antrenman kampının başladığı 10 Kasım Pazartesi günü saat 13.47'de, oyuncu Lamine Yamal'ın aynı sabah kasık rahatsızlığının tedavisi için invaziv radyofrekans işlemine tabi tutulduğunu öğrendikten sonra şaşkınlık ve rahatsızlığını dile getirmektedir. Bu işlem, milli takım sağlık ekiplerine önceden haber verilmeden, sadece dün gece saat 22.40'ta gelen ve 7-10 gün istirahat tavsiyesi veren doktor raporuyla ayrıntıları öğrenilerek gerçekleştirildi" denildi.

E Grubu'nda yer alan İspanya, 15 Kasım'da Gürcistan deplasmanına gidecek, 18 Kasım Salı günü ise A Milli Futbol Takımını ağırlayacak.