İspanyol basını Arda Turan'ın yeni adresini duyurdu!

Eyüpspor’un teknik direktörü Arda Turan için Avrupa kapıları açılıyor. İspanya'nın önde gelen spor gazetelerinden MARCA, Arda Turan’ın Ukrayna Premier Ligi ekiplerinden Shakhtar Donetsk ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.

Geçtiğimiz sezon başında teknik direktörlük kariyerine adım atan Arda Turan, Eyüpspor ile büyük bir başarıya imza attı. Eflatun-sarılı ekibi kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig’e taşıyan Turan, bu başarısıyla dikkatleri üzerine çekti.

Eyüpspor, yıldız oyuncularını kaybetmesine rağmen Süper Lig’de topladığı 50 puanla takım hedeflerine ulaşırken, bu başarıda Arda Turan’ın rolü büyük oldu.

“Büyük meydan okumaya hazır”

İspanyol gazetesi MARCA’nın haberine göre, Shakhtar Donetsk ile Arda Turan arasında yaklaşık bir aydır süren görüşmeler sonucu prensip anlaşması sağlandı. Haberde, genç teknik adamın “büyük bir meydan okumaya hazır” olduğu ifade edildi.

Shakhtar Donetsk, bu sezon ligi 3. sırada tamamlayarak UEFA Konferans Ligi bileti almıştı. 15 kez Ukrayna Ligi şampiyonu olan kulüp, 2008-2009 sezonunda UEFA Kupası'nı kazanarak Avrupa’da da adını duyurmuştu.

Arda Turan’ın Avrupa’daki ilk teknik direktörlük deneyimini bu köklü kulüpte yaşaması bekleniyor. Resmi açıklamanın ise önümüzdeki günlerde yapılabileceği kulislerde konuşuluyor.