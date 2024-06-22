İspanyol Marca gazetesi Arda Güler'i manşete taşıdı: 'Cristiano Ronaldo'ya meydan okuyor'

Rekabetin üst seviyede olduğu karşılaşmalara sahne olan EURO 2024'de, gözler bugün TSİ 19.00'da F grubunda karşı karşıya gelecek Türkiye-Portekiz karşılaşmasına çevrildi.

Futbol severlerin yeni gözdesi Arda Güler, Portekiz ve dünya futbolunun en önemli isimlerinden Cristiano Ronaldo ile İspanya'nın önde gelen gazetelerinden Marca'nın manşetinde yer aldı.

Real Madrid'in Fenerbahçe'den transfer ettiği Arda Güler ile röportaj yapan Marca gazetesi, 5 kez ballon d'or ödülüne layık görülen Cristiano Ronaldo ile Güler'in karşı kaşıya geleceğini "Güler, Cristiano'ya meydan okuyor" başlığıyla servis etti.

Arda Güler (19 yaş 114 gün), Gürcistan'a attığı harika golle Cristiano Ronaldo'yu (2004; 19 yaş 128 gün) geride bırakarak Avrupa Şampiyonası tarihinde çıktığı ilk maçta gol atan en genç oyuncu oldu.

"Bana güvenen tüm insanları mutlu etmek istiyorum"

A Milli Takım'ın Portekiz ile oynayacağı maç öncesinde Almanya'daki kampa ziyarette bulunan Marca gazetesi, Arda Güler yaptığı röportajda, "Genç Türk, Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında hayal kırıklığına uğratmadı" ifadesinde bulundu.

"Türkiye, tıpkı Real Madrid gibi, ellerinde ne olduğunu biliyor. Oyuncuyu çevreleyen her şeyle ilgileniyorlar. Medyanın sorularıyla yüzleşmek için hala çok genç olduğuna inanıyorlar" diyen Marca gazetesi, bir Türk futbol yetkilisinin Arda Güler hakkındaki "Onunla yavaş yavaş ilerlemek zorundayız. Onunla ilgilenmeliyiz çünkü bizim için çok önemli bir oyuncu ve büyük bir futbolcu olabilir" sözlerini aktardı.

Marca, Arda Güler'in "Bu şekilde devam etmek ve bana güvenen tüm insanları mutlu etmek istiyorum. Daha fazlasını isteyemem. Aldığım mesajlar benim için çok önemliydi. Madrid çok özel bir yer" sözleriyle kısa bir açıklama yaptığını belirtti.

Arda Güler ayrıca, hocası Carlo Ancelotti'nin kendisine maçtan önce başarı dilediğini "Carlo maçtan önce bana bir mesaj gönderdi ve başarı diledi" sözleriyle ifade etti.