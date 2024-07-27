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İsrail'e Olimpiyat'ta protesto: Filistin bayrakları açıldı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda futbolda oynanan İsrail - Paraguay karşılaşmasında taraftarlar, tribünde 'Soykırım Olimpiyatları' pankartı açarak, İsrail'i protesto etti. Tribünlerde Filistin bayrakları da yer aldı.

AA
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler futbol branşı D Grubu'nda İsrail ile Paraguay Parc des Princes Stadyumu'nda mücadele etti.

Müsabakayı izlemeye gelen bazı taraftarlar, 'Soykırım Olimpiyatları' pankartı açarak, İsrail'i protesto etti. Taraftarlar ayrıca tribünlerde Filistin bayrakları açtı.

Karşılaşmadan Paraguay 4-2'lik skorla galip ayrıldı