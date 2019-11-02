İstanbul Boğazı’ndan Tokyo Olimpiyatları’na

02 Kasım 2019

İstanbul Boğazı, 2 Kasım’da Visa Bosphorus Regatta Yelken Yarışı’ına ev sahipliği yaptı. Visa sponsorluğunda, Hedef Yelken organizasyonuyla ve Türkiye Yelken Federasyonu'nun desteği ile gerçekleştirilen etkinlik, 200’ü aşkın teknenin katılımıyla İstanbul’un en geniş katılımlı yelken yarışı olarak tarihe geçti.

Visa Bosphorus Regatta Yelken Yarışı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda yelken branşında ülkemizi temsil edecek olan milli yelkencimiz Ecem Güzel’i de ağırladı. Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel, yarış başlangıçından önce Ecem Güzel’i global Team Visa kapsamında destekleklediklerini duyurarak şunları kaydetti;

“Visa olarak 30 yıldır olimpiyatlara destek vermekteyiz. Bugün gerçekleşen Visa Bosphorus Regatta ile spora duyduğumuz tutkuyu İstanbul Boğazı’na taşımaktan çok mutluyuz. Bu spor dalında Türkiye’de ve dünyada pek çok başarıya imza atan milli yelkencimiz Ecem Güzel, kadın temsiliyetinin düşük olduğu yelken sporunda bir rol model. Başarılarıyla hepimize ilham veren ve örnek olan Ecem Güzel’i, olimpiyat yolculuğunda desteklemek üzere Team Visa’ya dahil ettik. Kendisini tebrik ediyor ve bugün burada bulunan tüm Regatta katılımcılarına keyifli bir yarış diliyorum.”

2010 yılından bu yana aktif olarak milli takım sporcusu olan Ecem Güzel, 2014 yılında Türkiye Yelken Federasyonu’nun oluşturduğu Olimpik Takım içinde yer aldı. Türkiye Olimpik Milli Takım Sporcusu Ecem Güzel, yurt içinde gerçekleştirilen yarışlarda 13 bronz, 13 gümüş ve 8 altın madalya, yurt dışında ise 3 gümüş ve 3 altın madalya kazandı. Güzel, 150 kez milli olarak yelken sporuna başarıları ile ilham vermeye devam ederken yelken tutkusu, azmi ve başarısı onu 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kadar taşıdı. Şu anda Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü Öğrencisi olan Ecem Güzel, bu başarısı ile aynı zamanda Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi’ni olimpiyatlara götüren ilk kadın sporcu oldu.