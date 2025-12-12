İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı hakkında açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘Futbolda bahis ve şike’ soruşturmasına ilişkin medyada yer alan bazı iddialar üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Başsavcılık, Galatasaraylı futbolcular Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı hakkında inceleme başlatıldığına dair haberlerin doğru olmadığını vurguladı.

"İsme özel soruşturma yoktur"

Açıklamada, "Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı hakkında inceleme başlatıldı şeklinde haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Böyle isme özel bir soruşturma yoktur" ifadelerine yer verildi.

Çok sayıda isim tutuklanmıştı

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada geçtiğimiz hafta, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ile Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda isim tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.