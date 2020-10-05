05 Ekim 2020

Formula 1 yarışları 9 yıllık bir aranın ardından yeniden İstanbul'da gerçekleştirilecek. İstanbul Park pistinde yapılacak İstanbul Formula 1 yarışları, Türk yarışseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki İstanbul Formula 1 ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte detaylar...

İstanbul Formula 1 ne zaman?

Formula 1'in internet sitesinde yer alan yarış takvimine göre 15 Kasım 2020 Pazar tarihinde yapılacak. Formula 1 İstanbul yarışı saat 13.10'da başlayacak.

Bu yarış öncesindeki sıralama yarışları ise bir gün önce 15.00-16.00'da gerçekleştirilecek.

Formula 1 İstanbul etabı, 5,3 kilometrelik İstanbul Park pistinde 58 tur üzerinden düzenlenecek.

Seyircisiz olacak

Yıllar sonra yeniden İstanbul'da yapılacak yarışı izlemek isteyen yarışseverler, bu beklentilerini gelecek yıllare erteleyecek.

İstanbul Valiliği, Formula 1 ile ilgili aldığı kararda etkinliğin seyircisiz yapılmasına karar verildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul İl Pandemi Kurulunun "Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020" yarışının seyircisiz yapılması" yönündeki tavsiye kararı uyarınca İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından söz konusu yarışın seyircisiz yapılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.