İstanbul, geleceğin NBA yıldızlarını ağırlayacak: 80 genç yetenek aynı kampta buluşuyor

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NBA’in gelecekteki yıldızlarının yolu bu kez İstanbul’dan geçecek. NBA ve FIBA tarafından yürütülen Basketball Without Borders (BWB) programının yeni formatı BWB Next Up Kampı, 26-29 Ağustos 2026 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nin ev sahipliği yapacağı organizasyonda dünyanın dört bir yanından seçilen 80 yetenekli genç erkek basketbolcu bir araya gelecek. Genç sporcular, dört gün boyunca NBA’in önemli isimlerinin deneyimlerinden yararlanarak kariyerleri açısından önemli bir gelişim sürecine dahil olacak.

NBA efsaneleri ve oyuncularından eğitim alacaklar

BWB Next Up 2026, genç yeteneklere yalnızca uluslararası düzeyde rekabet etme fırsatı sunmayacak.

Kampa katılacak basketbolcular, NBA efsaneleri, mevcut NBA oyuncuları ve antrenörlerinden eğitim alacak. Böylece dünyanın farklı noktalarından gelen genç sporcular, profesyonel basketbolun en üst seviyesindeki isimlerle çalışma şansı elde edecek.

Joel Embiid ve Shai Gilgeous-Alexander da bu kamplardan geçti

Basketball Without Borders programının geçmişi, bugün NBA’in en önemli yıldızları arasında bulunan birçok oyuncuya uzanıyor.

NBA’de MVP ödülünü kazanan Joel Embiid ve Shai Gilgeous-Alexander, kariyerlerinin erken dönemlerinde BWB kamplarına katılan isimler arasında bulunuyor.

Jamal Murray, Pascal Siakam, Lauri Markkanen, Deandre Ayton, Rui Hachimura ve Josh Giddey de geçmişte programda yer alan basketbolcular arasında.

NBA'deki 50 uluslararası oyuncunun yolu BWB'den geçti

Programın NBA’e oyuncu kazandırmadaki etkisini gösteren dikkat çekici bir veri de son sezonun açılış kadrolarında ortaya çıktı.

NBA'in son sezonunun açılış gecesi kadrolarında 135 uluslararası oyuncu bulunurken bunların 50'si daha önce BWB kamplarına katılmış basketbolculardan oluştu.

155 oyuncu NBA veya WNBA'e yükseldi

Basketball Without Borders, NBA ve FIBA tarafından 2001 yılından bu yana yürütülüyor. Program bugüne kadar 149 ülke ve bölgeden 4 bin 900'den fazla katılımcıya ulaştı.

BWB kamplarından geçen 155 sporcu daha sonra NBA veya WNBA'de oynama başarısı gösterdi.

NBA ve FIBA, program kapsamında bugüne kadar 6 kıta ve 36 ülkedeki 56 şehirde toplam 86 kamp düzenledi.

Gözler 26 Ağustos'ta İstanbul'da olacak

25'inci yılını kutlayan Basketball Without Borders'ın yeni formatının İstanbul'da gerçekleştirilecek olması, Türkiye'yi genç basketbol yeteneklerinin küresel buluşma noktalarından biri haline getirecek.

26-29 Ağustos'taki BWB Next Up 2026 kampına katılacak 80 genç oyuncu için İstanbul, gelecekte NBA'e uzanabilecek yolculuğun önemli duraklarından biri olacak.