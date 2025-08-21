İstanbul, tarihin ilk kıtalararası Triatlon Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

İstanbul, 30-31 Ağustos’ta Oral-B Avrupa-Asya Triatlon Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak.

Organizasyon, Türkiye Triatlon Federasyonu’nun girişimleriyle Avrupa Triatlon Birliği ve Asya Triatlon Birliği iş birliğinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde ve Oral-B’nin ana sponsorluğunda yapılacak. Yaklaşık 2 bin sporcu ve 5 bine yakın ziyaretçinin katılması beklenen şampiyona, İstanbul’un hem spor hem de turizm alanındaki prestijini artıracak.

Triatletler; Avrupa Kadınlar, Avrupa Erkekler, Asya Kadınlar, Asya Erkekler, Elit ve Yaş Grupları olmak üzere altı farklı kategoride mücadele edecek. Sporcular 1500-2200 metre yüzme, 40 kilometre bisiklet ve 10 kilometre koşudan oluşan parkurlarda yarışacak.

Yüzme etabı Kanlıca-Küçüksu arasında, koşu etabı ise Küçüksu-Çubuklu arasında yapılacak. Bisiklet etabı kapsamında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün araç trafiği tek yönlü olarak kapatılacağı açıklandı. Dünya Triatlon Birliği, organizasyonu “Efsanevi Boğaziçi’nde yüzün, kıtaların arasında bisiklete binin, tarihin kalbinde koşun” ifadeleriyle duyurdu.

“Triatlon felsefemize uygun”

P&G Türkiye, Kafkasya & Orta Asya Sağlık Kategorisi Ticari Operasyonlar ve Pazarlama Başkanı Özge Erdem, “30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu triatlon heyecanıyla birleştirecek bu tarihi organizasyonun ana sponsoru olmaktan mutluluk duyuyoruz. Triatlon, gücü, dayanıklılığı ve azmi simgeliyor. Bu özellikler Oral-B markamızın da kimliğiyle örtüşüyor” dedi.

“Türkiye’nin prestiji açısından çok önemli”

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya ise şampiyonanın spor tarihine geçecek bir ilke sahne olacağını belirterek, “Tarihte ilk kez bir spor branşında Avrupa ve Asya Şampiyonası aynı anda yapılacak. Bu durum hem Türkiye’nin prestiji hem de triatlonun ülkemizdeki gelişimi açısından çok değerli” ifadelerini kullandı.