İstanbul Valiliği'nden Galatasaray'a dava

İstanbul Valiliği, Galatasaray Genel Kurulu'nda usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle dava açtı.

Burak Elmas yönetiminin idari yönden ibra edilmediği mali genel kurulda usulsüzlük yapıldığı iddia edilmişti. Valilik bu süreci, dernek ve ilgili kişilerin zararlarının önüne geçilmesi için Asliye Hukuk Mahkemesi'ne taşıdı.

Galatasaray Başkanı Elmas, camianın önde gelen hukukçuları ve başkan adaylarıyla bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapacak.

30 Nisan'da yapılması planlanan başkanlık seçimi için Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk adaylık başvuru yapmıştı.

26 Mart'ta yapılan kongreden ‘olağanüstü seçim’ kararı çıkmıştı. Genel kurulda idari yönden ibra edilmeyen Burak Elmas ve yönetimi, seçim kararı almıştı.