İstanbul Yarı Maratonu'nda yeni dünya rekoru
N Kolay İstanbul Yarı Maratonu'nu birinci bitiren Ruth Chepngetich, 2020'deki 1.04.31'lik derecesiyle yeni bir dünya rekoru kırdı.
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Tarihi Yarımada'da gerçekleştirilen N Kolay İstanbul Yarı Maratonu'nu birinci bitiren Ruth Chepngetich, 2020'deki 1.04.31'lik derecesiyle dünya rekorunun sahibi olan Etiyopyalı atlet Ababel Yeshaneh'i geride bıraktı.
Erkeklerde dünya yarı maraton rekortmeni olan Kenyalı atlet Kibiwott Kandie, yarışı birinci sırada tamamladı.
Yarışı, 59.32'lik dereceyle bitiren Kendie, aynı zamanda İstanbul Yarı Maraton rekorunun yeni sahibi oldu.