İstanbul yarın koşuyor

Bu yıl Türkiye İş Bankası sponsorluğunda 46’ncısı düzenlenen İstanbul Maratonu, yalnızca spor tutkunlarını değil, iyiliğe katkı sunmak isteyen binlerce bağışçıyı da bir araya getiriyor. 2008’de Adım Adım Derneği’nin girişimiyle başlatılan “iyilik için koş” hareketi, bugüne kadar 170 milyon TL’yi aşan (güncel kurla yaklaşık 20 milyon dolar) bağış toplanmasına vesile oldu. Elde edilen bu destekle, 223 binden fazla canlının yaşamına doğrudan katkı sağlandı. 2023 yılında 55 milyon TL (yaklaşık 2 milyon dolar) bağışa ulaşılırken, bu yıl hedef, bağış miktarını daha da yukarıya taşımak.

Kurumsal Koşu’da giysi kumbarasına destek kampanyası

Teknoloji sponsorluğunu ses sistemleri kategori markası Soundcore ile üstlenen Anker, maratonda Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile birlikte “Bir Çocuk Değişsin, Türkiye Gelişsin” projesi kapsamında 180 çocuğa destek olmak için koşacak. Anker, maraton süresince de çeşitli kampanyalarla projeye destek olmaya devam edecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hizmet ve İletişim Grubu Başkanı ve İSPER AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Banu Saraçlar, maratonun sosyal fayda odaklı bir etkinlik olduğunu vurguladı.

Saraçlar, “İstanbul Maratonu, sadece şehrin tarihi ve doğal güzelliklerini dünyaya tanıtmakla kalmıyor, aynı zamanda dayanışma ruhunu yaşatan büyük bir etkinlik olarak öne çıkıyor” dedi. Koşucuların, cinsiyet eşitliği, çevre koruma, hayvan hakları, çocuk hakları ve kadınlara yönelik şiddetin son bulması gibi konularda toplumsal mesajlar verdiğini belirten Saraçlar, “Spor İstanbul, İstanbul Vakfı ve Enstitü İstanbul İSMEK iş birliğiyle bu yıl yeni bir projeye imza atıyoruz. Maratona katılan koşucuların giysi bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Amacımız sadece fiziksel aktiviteyi teşvik etmek değil, aynı zamanda dayanışma ve paylaşmayı her alanda yaygınlaştırmak” diye ekledi.

Kırk binden fazla kişi koşacak

İBB Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, İstanbul Maratonu’nun her geçen yıl daha da büyüyen bir etki yarattığını ifade etti. Bu yıl 3 Kasım’da gerçekleşecek etkinlikte 40 binden fazla insanın koşması bekleniyor. Onur, özellikle 15 kilometrelik koşu, 42 kilometrelik ana koşu, şirketlerin katıldığı Kurumsal Koşu ve Halk Koşusu kategorilerinin ilgi gördüğünü belirtti. Bu yıl, Kurumsal Koşu için ayrılan 18 bin kişilik kontenjanın kısa sürede tükendiğini, kadın katılımcı sayısında da önceki yıla göre büyük bir artış yaşandığını açıkladı: “2023 yılında 42 kilometrelik parkura 847 kadın katılırken bu yıl sayı 1.078’e çıktı, bu yüzde 27’lik bir artış demek. Tüm kategorilerde kadın katılımcı sayısı 12.056’dan 14.015’e yükseldi.”

İstanbul Maratonu, yıllar içinde Türkiye’de bağış toplanan en önemli yardımseverlik koşusu haline geldi. Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu, hem TRTSpor Yıldız kanalından canlı yayınlanacak hem de binlerce seyirci parkur kenarında sporcuları destekleyecek. Onur, “İster koşucu ister izleyici olarak maratona katılan herkes, bu büyük dayanışmanın bir parçası olarak yüz binlerce insanın hayatına dokunmuş olacak” diyerek maratonun sosyal katkısına dikkat çekti.