İstanbul’da 100 milyon Euro’luk tanıtım finali!

Ceyhun KUBURLU

İstanbul, 29 Mayıs’ta Manchester City-Chelsea arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline hazırlanıyor. İki İngiliz devi 66. Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmak için Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Toplam gelirleri 1 milyar Euro’ya yaklaşan iki takımın mücadelesinin İstanbul ekonomisine 10 milyon Euro bırakacağı hesaplanıyor. Asıl ekonomik faydanın ise İstanbul’un tanıtımında görülmesi bekleniyor. Final günü milyonlarca futbolseverin televizyon başında İstanbul’a odaklanması, 100 milyon Euro değerinde bir tanıtım etkisi yaratacak.

En az 3 gün konaklama

Finalin seyircili oynanıp oynanmayacağı henüz netlik kazanmadı. Ancak İngiliz basını ve daha önce Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanı Nihat Özdemir’in açıklamaları finalin 25 bin kişiye oynanabileceğini gösteriyor. Eğer dev final için İngiliz taraftarlar maça kabul edilirse her iki takım için de 4 biner koltuk ayrılması bekleniyor. UEFA yetkilileri ve diğer ülkelerden gelecek yetkililer ile takımların İstanbul’da yapılacak maç için harcamalarının 10 milyon Euro’yu geçmes i bekleniyor. Futbol turistleri final maçı için gittikleri ülkelerde en az üç gün konaklama yapıyor. Bu konaklamaların yanı sıra yapacakları harcamalarla önemli bir ekonomi oluşturuluyor.

İkinci kez ev sahibi

İstanbul, tarihinde ikinci kez Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak. 2005 Mayıs’ında Liverpool-Milan arasında yine Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan maç büyük bir heyecana sahne olmuş, ilk yarıyı 3-0 yenik bitiren Liverpool beraberliği sağlamış, ardından penaltı atışlarında kupaya uzanmıştı.

100 bin taraftar gelmişti

Bu maç için İngiltere’den ve İtalya’dan 100 bine yakın taraftar İstanbul’a gelmişti. İkinci kez ev sahipliği yapacak İstanbul’a bu kez sınırlı sayıda seyirci gelmesi bekleniyor.

Maç öncesinde futbolcuların ve takımların sosyal medya hesaplarından yapılacak paylaşımlar ve yabancı basının İstanbul’da gerçekleştireceği canlı yayınlar İstanbul’a çok önemli bir tanıtım fırsatı sunuyor.

Kupayı alana 83 milyon Euro

Avrupa’nın en çok kazanan ilk 10 kulübü arasında yer alan Manchester City ve Chelsea 2020 yılında yaklaşık 1 milyar Euro gelir elde ettiler. Manchester City 549 milyon Euro kazanırken, Chelsea bir sezonda 470 milyon Euro’luk gelire ulaştı. Kupayı kazanan takım toplamda 83 milyon Euro’luk bir gelire daha ulaşacak.

COVID sonrası için uluslararası "fiziki kongre" yarışı başladı

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, “2024’te yapılacak Avrupa Spor Psikolojisi Kongresi’ni İstanbul’a getirmek istiyoruz. Yine 2025’te Avrupa Organ Nakli Derneği Kongresi’ne (ESOT) talibiz" açıklamasını yaptı. Avdagiç, uluslararası kongrelerin başvuru ve hazırlık süreçleri birkaç yıl önceden yapıldığı için, küresel aşılama öngörüleri ile kongre turizmi takviminin yoğunlaştığını söyledi.

Salgın sona erdiğinde…

Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı (TUGEV) ve İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu’nun (ICVB) da başkanlığını yapan Avdagiç, “2024’ten itibaren katılımcı sayısı 700 ile 3 bin 500 arasında değişen 4 uluslararası kongre ve toplantıyı İstanbul’da gerçekleştirmek için adaylık çalışmalarına hız verdik. İstanbul olarak salgın sona erdiğinde başlayacak küresel kongre turizmi yarışına ilk 20’den girmek istiyoruz. Bu yüzden, 2024’te yapılacak Avrupa Spor Psikolojisi Kongresi’ni İstanbul’a getirmek istiyoruz. Yine 2025’teki ESOT'a talibiz. 2026’da ise Uluslararası Parazitoloji Kongresi ve Avrupa Osseointegrasyon Derneği Kongresi de takibimizde" diye konuştu. Avdagiç, prestijli uluslararası kongrelerin büyük çoğunluğunun ‘aynı şehirde’ ancak 10 yıllık bir döngü ile yeniden yapıldığını, dolayısıyla hazırlık çalışmalarının son derece önemli olduğunu vurguladı.

Etkinlikler başlıyor

Avdagiç, salgının getirdiği tüm zorluklara ve kısıtlamalara rağmen, İstanbul’un turizm ve etkinlik sektörlerini ayakta tutmak için önemli çalışmalar yapıldığını belirtti. İstanbul’un 29 Mayıs’ta UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacağını hatırlatan Avdagiç, yine 11-13 Haziran tarihlerinde Formula 1 yarışlarının İstanbul Park’ta gerçekleşeceğini söyledi. Avdagiç, 11 Eylül-14 Kasım’da ise dünyaca ünlü birçok sanatçı ve sanatseverin İstanbul Bienali’nde buluşacağını kaydetti. İstanbul’un turizm üstünlüğünü salgın döneminde canlı tutmak için, TUGEV ve ICVB olarak önemli hazırlık çalışmaları yaptıklarını belirten Avdagiç, şunları kaydetti: “Haziran ayı ile birlikte turizm sezonu başlıyor. Uluslararası rezervasyon oranlarımızın ve İstanbul’a olan ilginin kademeli bir şekilde arttığını görüyoruz. İki örnek vermek istiyorum. Birincisi, 2021 Yılı Best Cities tarafından açıklanan 'Dünyanın En İyi 100 Şehri' listesinde İstanbul, Hong Kong ve Viyana gibi şehirlerin önüne geçerek 21’inci sırada yer aldı. İkincisi, Euromonitor International’ın hazırladığı 'En İyi 100 Şehir' raporunda ise İstanbul; Avrupa sıralamasında 3’üncü, dünya sıralamasında 8’inci oldu. Amsterdam ve Viyana gibi şehirlerin önüne geçti."