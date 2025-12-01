İstanbul'da devlerin akşamı: Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi önemli notlar!

Süper Lig'in ilk iki sırasında yer alan ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray, bu akşam Kadıköy’de kritik bir maça çıkıyor. Chobani Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak mücadeleyi Yasin Kol yönetecek. Türkiye’nin merakla beklediği derbide Kol’a, Abdullah Bora Özkara ile Bahtiyar Birinci yardımcı hakem olarak eşlik edecek.

Süper Lig'de bu sezon iki takım neler yaptı?

Ligde çıktığı 13 karşılaşmada 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Galatasaray, topladığı 32 puanla haftaya lider başladı. En yakın rakibi Fenerbahçe’nin bir puan önünde bulunan sarı-kırmızılılar, Okan Buruk yönetiminde Kadıköy’den koltuğunu koruyarak dönmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe ise bu sezon ligde mağlup olmayan tek takım konumunda. 9 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden sarı-lacivertliler, 31 puanla evinde liderliği ele geçirme peşinde.

Galatasaray'da sakatlıklar Buruk'u zorluyor

Galatasaray’da ise derbi öncesi ciddi eksikler bulunuyor. Sakatlıkları süren Wilfried Singo, Ismail Jakobs, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu kadroda yer alamayacak. Kırmızı kart cezalısı Roland Sallai ile bahis soruşturması nedeniyle ceza alan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da forma giyemeyecek. Sol bekte Eren Elmalı’nın cezası, Jakobs’ın ise sakatlığı nedeniyle Okan Buruk’un elinde yalnızca Gençlerbirliği maçında sezonun ilk kez sahne alan Kazımcan Karataş alternatifi kaldı. Sağ bek mevkiinde ise Singo’nun sakatlığı ve Sallai’nin cezası nedeniyle yine eksiklik yaşanacak.

Fenerbahçe’de ise kadro dışı bırakılan oyuncular dışında önemli bir eksik bulunmuyor. Sakatlıklarını atlatan fakat henüz tam hazır olmayan Çağlar Söyüncü ile Sebastian Szymanski için son kararın maç saatinde verilmesi planlanıyor. İki futbolcunun da ilk 11’de başlaması beklenmiyor.

Türkiye'nin en pahalı mücadelesi

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi, Türk futbolu tarihinde “en yüksek değere sahip karşılaşma” olarak kayda geçecek. Kadro piyasa değeri 305,2 milyon Euro olan Galatasaray ile 291,8 milyon Euro’luk Fenerbahçe’nin toplam değeri 597 milyon Euro’ya (yaklaşık 29 milyar 253 milyon TL) ulaşarak rekor seviyeye çıkıyor.

Derbi saat kaçta?

Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı bu akşam saat 20:00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranından yayınlanacak.

Tarihi derbiden eski notlar

Chobani Stadı’nın yer aldığı ve geçmişte “Papazın Çayırı” olarak bilinen alanda, 17 Ocak 1909’da oynanan ve Galatasaray’ın 2-0 kazandığı özel karşılaşmayla başlayan rekabette, genel tabloda üstünlük Fenerbahçe’de bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekip bugüne kadar yapılan 403 mücadelenin 149’unda sahadan galibiyetle ayrılırken, sarı-kırmızılılar 130 kez (biri hükmen) rakibini mağlup etti. Taraflar 124 maçta ise yenişemedi.

Fenerbahçe’nin filelere gönderdiği 543 gole karşılık Galatasaray, 504 gol (3’ü hükmen galibiyet kaynaklı) kaydetti.