İstanbul'da Formula 1 heyecanı başladı
Formula 1'de sezonun 16'ncı yarışı İstanbul'da başladı. Türkiye Grand Prix'i, 5,3 kilometrelik Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden koşuluyor.
2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16'ncı ayağı Intercity İstanbul Park’ta başladı.
En prestijli motor sporu yarışları Formula 1'in 16'ncı ayağı İstanbul'da saat 15.00'te başlayacak.
Yarış, 5,3 kilometrelik Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılıyor..
Geçen sezonki yarışı Lewis Hamilton kazanıp şampiyonluğunu ilan etmişti. Ayrıca Türkiye Grand Prix'si, Formula 1’in 2020 takviminde sezonun en iyi yarışı seçilmişti.
Sırala turlarının en hızlısı Hamilton'u ceza geriye attı
Sıralama turların en hızlısı geçen yılın şampiyonu Mercedes pilotu Lewis Hamilton olurken, aldığı ceza nedeniyle yarışa 11'inci sıradan başladı.
Pilotlar klasmanında lider durumda bulunan Büyük Britanyalı pilot, güç ünitesindeki içten yanmalı motoru değiştirdiği için cuma günü 10 sıra geriden başlama cezası almıştı.
En hızlı ikinci tura imza atan Hamilton'ın takım arkadaşı Fin Valtteri Bottas yarışta ilk cepten start aldı.
Türkiye Grand Prix'sine kadar koşulan 15 yarışın 8'inde pole pozisyonunu kazanan Red Bull pilotu Max Verstappen de İstanbul'da ikinci sıraya yerleşti.
Red Bull'un Meksikalı pilotu Sergio Perez ise 1.23.706 ile sıralama turlarında 7. sırada kaldı.
Ferrari pilotlarından Monakolu Charles Leclerc, sıralama turlarını 4. sırada tamamlarken, İspanyol Carlos Sainz 15. oldu.
İstanbul Park'ta geçmiş yıllarda yarış kazanan pilotlardan Sebastian Vettel 13, Kimi Raikkonen ise 16'ncı sırada ilk antrenman seansını tamamladı.