İstanbul'un en hareketli ilçesi belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Spor İstanbul’un gerçekleştirdiği 2024 Fiziksel Aktivite Araştırması’nın sonuçları açıklandı.

39 ilçede toplam 11 bin 534 kişiyle yapılan yüz yüze görüşmelerle hazırlanan araştırmaya göre, İstanbul’un fiziksel aktivite oranı yüzde 37,1’e yükseldi. Bu oran, 2023’e göre 2,2 puanlık artış anlamına geliyor. İlk kez 2020’de yapılan araştırmada bu oran sadece yüzde 13,2’ydi.

Tuzla, Beyoğlu ve Küçükçekmece...

Araştırmaya göre İstanbul’un en aktif ilçesi yüzde 52,6 ile Tuzla oldu. Beyoğlu (yüzde 48,6) ve Küçükçekmece (yüzde 48,3) ise onu yakından takip etti. Sultangazi, Ümraniye ve Kartal gibi ilçelerde ise fiziksel aktivite potansiyelinin yüksek olduğu ancak henüz yeterince harekete geçirilmediği tespit edildi.

En çok yürüyüşü tercih ettiler

İstanbulluların yüzde 58’i en çok yürüyüş yapmayı tercih ederken, fitness, yüzme, koşu ve yoga diğer popüler aktiviteler arasında yer aldı. Kadınların en az ilgilendiği egzersiz dövüş sporları olurken, erkekler yoga ve pilatese daha mesafeli yaklaşıyor.

Gençler spor salonlarını seviyor

Katılımcıların yüzde 64,6’sı park ve açık alanları tercih ederken, gençler daha çok spor salonlarını kullanıyor. Yaşlı bireylerin ise sokak ve parklarda egzersize yöneldiği görülüyor.

Egzersiz yapamayan bireylerin yüzde 53,1’i zaman yetersizliğini gerekçe gösterdi. Sağlık sorunları nedeniyle egzersiz yapamayanların oranı yüzde 19,6 oldu.

150 dakika egzersiz yapanlar iki kat arttı

Spor İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Bilge Donuk, hareketlilikteki artışın sevindirici olduğunu ancak Avrupa şehirlerinin gerisinde kalındığını belirterek, “Hem kamu hem özel sektörün desteğiyle daha fazla bireyin spora erişmesi sağlanmalı” dedi.

Haftada 150 dakikanın üzerinde egzersiz yapan birey oranı yüzde 66’ya yükseldi. 2023’te bu oran yüzde 38,7’ydi. En hareketli yaş grubu 18-25, en düşük oran ise 65 yaş üstü bireylerde görüldü.

Katılımcıların yüzde 59’u “daha zinde hissetmek” amacıyla spor yaptığını belirtti. Fiziksel görünüm ve sağlık nedenleri ikinci ve üçüncü sırayı aldı. Kadınların daha çok kilo verme, erkeklerin ise eğlenme ve stres atma motivasyonuyla spor yaptığı belirlendi.

Uygun koşullarda spor imkanı

Spor İstanbul, 73 tesiste ve 300’den fazla açık alanda 32 branşta uygun fiyatlarla hizmet sunuyor. 65 yaş üstüne 1 TL, gençlere ise yüzde 50 indirim sağlanıyor. Engellilere özel programlar da kesintisiz devam ediyor.