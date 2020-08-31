İşte Galatasaray'ın rakibi Neftçi Bakü

31 Ağustos 2020

Azerbaycan Premier Ligi'nde mücadele eden Bakü ekiplerinden Neftçi, geride kalan sezonu 2. sırada tamamladı.

Maçlarını 11 bin kapasiteli Bakcell Arena'da oynayan Neftçi Bakü'yü 42 yaşındaki teknik direktör Fuzuli Mammadov çalıştırıyor.

Transfermarkt verilerine göre yaş ortalaması 25 olan Azerbaycan temsilcisinin toplam değeri ise 7.6 milyon Euro.

Azerbaycan liginin kuruluşundan bu yana tüm şampiyonalarda yer alan iki takımdan biri olan Neftçi Bakü'nün bu süreçte 8 Azerbaycan Premier Ligi, 7 Azerbaycan Kupası şampiyonluğu bulunuyor.