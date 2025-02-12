İstifa etmişti! Adana Demirspor Başkanı Durak görevine devam edecek

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Başkanı Bedirhan Durak, istifasının kabul edilmediğini ve kulüpteki görevini sürdüreceğini duyurdu.

"Yönetim istifayı kabul etmedi"

Durak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Galatasaray maçının ardından yaşanan gelişmeler nedeniyle istifa ettiğini hatırlattı. Ancak, yönetimin bu istifayı kabul etmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Murat Sancak ile görüşmemizde, istifamın Yönetim Kurulu'nda kabul görmediğini ve kulüp başkanlığı görevinde bulunmaya devam etmemin kulübümüz adına daha faydalı olacağı tarafıma bildirilmiştir. Yönetim Kurulu'muzun istifamı kabul etmediği bu durumda şanlı Adana Demirspor'umuzun menfaatleri, kulübüme olan gönül bağım, futbolcularımıza ve personelimize olan inancım, Yönetim Kurulu Başkanımız Murat Sancak'a olan büyük saygım ve sevgim için kulübümdeki görevime kaldığım yerden devam edeceğim."

Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak, 10 Şubat'ta oynanan Galatasaray-Adana Demirspor karşılaşmasının ardından yaşanan olaylar nedeniyle istifasını açıklamıştı.