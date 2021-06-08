İsveç Milli Takımında Kulusevski'nin COVID-19 testi pozitif çıktı
İsveç Milli Takımı futbolcularından Dejan Kulusevski'nin yeni tip koronavirüs (COVID-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
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İsveç Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, soğuk algınlığı şikayeti bulunan Kulusevski'nin yapılan COVID-19 testinin pozitif sonuçlandığı ve takımdan ayrılarak karantinaya alındığı belirtildi.
21 yaşındaki orta saha oyuncusu, İsveç'in 14 Haziran Pazartesi günü İspanya ile oynayacağı 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) ilk maçında sahada olamayacak.
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